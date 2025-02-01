Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çerçen köyünde Mesut D. idaresindeki 06 EFP 290 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?