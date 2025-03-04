Safranbolu'da Ramazan Pidesi Denetimi

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan pidesinin standartlara uygunlugˆunu sagˆlamak amacıyla fırınlarda denetim gerc¸ekles¸tirdi.

Safranbolu Belediyesi Zabıta ekipleri, fırınlarda pide denetimi gerc¸ekles¸tirdi. I·lc¸edeki tu¨m fırınları dolas¸an ekipler, pide ve pide c¸es¸itlerinin gramajlarını kontrol ederek 300 gramın altında olup olmadıgˆını inceledi. Aynı zamanda hijyen kos¸ullarını da denetleyen ekipler, halk sagˆlıgˆını koruma adına da c¸alıs¸ma yu¨ru¨ttu¨.

Zabıta Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, Ramazan ayı boyunca bu denetimlerin aralıksız devam edecegˆini belirtti.