Safranbolu\'da Safran Ekimine Başlandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Cittaslow ağına katılarak 'sakin şehir' ünvanı alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine ismini veren safranın ekimi başladı. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, "Geçtiğimiz sezon 650 bin lira civarındaydı kilosu. Bu sene hasadın durumuna göre tekrar bir rakam açıklayacağız" dedi.

Tarihi Safranbolu'ya ismini veren mor çiçekli bitki safran; yemeklerde kullanılırken, antioksidan özellikleri sayesinde sağlık dostu olarak biliniyor. Safran ayrıca kozmetik, boya ve ilaç sanayisinde de kullanılıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Cittaslow ağına katılarak 'sakin şehir 'ünvanı alan Safranbolu'nun, Gayza köyündeki Safranova proje alanına safran bitkisinin soğanı ekilmeye başlandı.

'EN KIYMETLİ ÜRÜNLERİMİZDEN BİR TANESİ'

Ekim işleminin yapıldığı bölgede açıklamada bulunan Karabük Valisi Oktay Çağatay, "Safranbolu bir dünya markası. Bu dünya markasının ismiyle müsemma safran bitkisi de bizim en kıymetli ürünlerimizden bir tanesi. İnşallah ekim sonu kasım gibi de hasadını gerçekleştireceğiz. Bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

'7 DEKAR SAFRAN SOĞANI DİKTİK'

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe de "İçinde bulunduğumuz alan lavanta kokulu safran bahçesi. Markalaşma yolunda safranın projelerini barındıran 50 dönümlük bir tesistir. 2020 yılında temellerini attığımız projemiz bu sene itibarıyla tamamen vücut bulmuş durumda. Şehre hem turizm hem de tarım açısından değerli katkılar sağlamaktadır. Çiftçilerimize safran konusunda destekleyerek safran rekoltesini artırmak için elimizden geleni yapmaktayız. Bugün mevcut 15 dekar alanımızda safran var. Bunun 7-8 dekarı geçen sene diktiğimiz soğanlardan oluşuyordu. Bu sene de bir 7 dekar safran soğanı dikmiş bulunduk. Bu ay ekimi gerçekleştirdiğimiz soğanları ekim sonu kasım başı itibarıyla hasadını yapacağız. Safran soğanı özellikle bu şekilde bereketli bir bitki. 3 ayda hasadını yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz sezon 650 bin lira civarındaydı kilosu. Bu sene hasadın durumuna göre tekrar bir rakam açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Safran ekimi yapan Kezban Olut ise "Dünyanın en pahalı baharatını dikiyoruz. Ağustosun sonuna doğru başlıyoruz dikmeye. Ekim ayında çiçeğini topluyoruz. Kırmızı çiçeği oluyor, sarı çiçeği oluyor" dedi.