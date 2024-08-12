Safranbolu'da şarampole devrilen araçta sürücü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Emre E. (24) idaresindeki 34 EG 4429 plakalı hafif ticari araç, Bartın-Karabük kara yolu Babasultan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metreden şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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