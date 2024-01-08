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Safranbolu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Nebioğlu köyündeki su kanalına düşen bir karacayı fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarılan karaca, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Safranbolu\'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı
08.01.2024 - 19:53,
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Safranbolu'da su kanalına düşen karaca, ekiplerce kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

Nebioğlu köyündeki su kanalına karaca düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük Şube Müdürlüğü, AFAD ve Ovacuma Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan karaca, DKMP Karabük Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Karaca, Safranbolu Belediyesi veteriner hekimlerince yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA
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