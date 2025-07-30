Safranbolu\'da Tarihi Konağında Yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
Akçasu Mahallesi'nde Hamza Tomaç'a (86) ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük belediyeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında konak kullanılamaz hale geldi.
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