Safranbolu\'da tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı, kar yağışı sürüyor

Safranbolu'da tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı, kar yağışı sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışıyla Bağlar bölgesindeki tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçede kış manzarası havadan görüntülenirken kar yağışı Keltepe Kayak Merkezi'nde ve Ahmetusta Geçidi'nde aralıklarla sürüyor.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar karla kaplandı.
Dünyada "en iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan tarihi ilçede kar yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından Bağlar bölgesinde yer alan tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.
İlçede oluşan kış manzarası havadan da görüntülendi.
Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde, kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde ve ilçelerde de kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Kaynak: AA
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