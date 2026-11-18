Safranbolu'da tarihi yapılar sisle kaplanırken Hıdırlık'tan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safranbolu'da etkili olan sis, ilçe merkezi ve Tarihi Çarşı'daki tarihi yapıları kapladı. Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami ve konaklar Hıdırlık Tepesi'nden görüntülendi.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar sisle kaplandı.
Safranbolu ilçe merkezi ve Tarihi Çarşı'da sis etkili oldu.
Sisle kaplanan tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami ve konaklar, Hıdırlık Tepesi'nden görüntülendi.
Kaynak: AA
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