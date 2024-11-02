Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Emek Mahallesi Barış Manço Sokak'ta A.S.Ö. idaresindeki 78 ABM 351 plakalı otomobil, T.T. yönetimindeki 78 BY 189 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan T.T. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?