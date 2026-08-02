Safranbolu\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

H.C. idaresindeki 34 NS 6342 plakalı otomobil, Babasultan Kavşağı'nda A.Ş. yönetimindeki 19 AGY 314 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü H.C, araçta bulunan C.C, B.E.C ve Ö.K. (11) ile diğer otomobildeki H.Ş, N.S.Ş. (13) ve A.I. yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.I'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.