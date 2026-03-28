Safranbolu'da Üç Teknikli Resim Sergisi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, üç farklı tekniğin bir arada kullandığı "Bir İmge Ne Kadar Yük Taşır" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serdar Kul tarafından Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde açılan sergide, özgün baskı, vitray ve rölyef teknikleriyle hazırlanan eserler yer aldı.

Dr. Serdar Kul, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı Safranbolu'nun güzelliklerine sanatla katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Kul, üç farklı tekniği bir arada kullanarak özgün yapıya taşıdıklarını kaydetti.

Kul'un 16 çalışmasının yer aldığı sergi, 30 Mart'ta sona erecek.