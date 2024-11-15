Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Ömer Eken'in oturduğu müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan dumandan etkilenen Ömer Eken ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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