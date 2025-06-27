Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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