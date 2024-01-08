 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü su kabağı işleme kursunu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü su kabağı işleme kursunu ziyaret etti

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, Aşağı Tokatlı SAKEM Merkezi'nde devam eden su kabağı işlemeciliği atölyesini ziyaret etti. Odabaşoğlu, kursiyerlerle sohbet ederek el emeği ile hazırlanan işlenmiş eserleri inceledi ve kurs yetkililerine teşekkür etti.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü su kabağı işleme kursunu ziyaret etti
08.01.2024 - 18:05,
Abone Ol

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, su kabağı işleme kursunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aşağı Tokatlı SAKEM Merkezi'nde devam eden, delme, inceltme, kesme, yakma ve boyama gibi tekniklerin uygulandığı su kabağı işlemeciliği atölyesinde kursiyerlerle sohbet eden Odabaşoğlu, el emeği ile hazırlanan işlenmiş eserleri inceledi.

Kurs yetkililerinden bilgi alan Odabaşoğlu, kurum idarecilerine çalışmalarından, kursiyerlere de ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Safranbolu, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü su kabağı işleme kursunu ziyaret etti - Son Dakika


18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57
İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız

Son Dakika
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57 İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 19:12:52. #1.13#
SON DAKİKA: Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü su kabağı işleme kursunu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement