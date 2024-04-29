Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında, gönüllüler tarafından toplamda 895 ünite kan ve 143 kök hücre bağışı yapıldı.

29.04.2024 17:19
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Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Karabük Şubesince Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Gönüllülük esasına göre düzenlenen kampanya kapsamında 895 ünite kan ve 143 kök hücre bağışı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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