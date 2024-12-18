Safranbolu'nun UNESCO'daki 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Safranbolu'nun UNESCO'daki 30. Yılı Kutlandı

Safranbolu'nun, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişi ile ilgili 30. yıl kutlamaları, özel bir program ve ödül töreniyle gerçekleşti. Etkinlikte tarihi ve kültürel değerler ön plana çıkarıldı.

18.12.2024 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişi, 30. yılı kutlamaları ödül töreniyle son buldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 30. yılı kutlamaları 'UNESCO Özel Programı' ile son buldu.

Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile eşi Süreyya Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kardemir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olmasında önemli rol oynayan, Yönetmenliğini merhum Süha Arın'ın yaptığı "Safranbolu'da Zaman" adlı belgesel filmi gösterildi. Büyük beğeni toplayan belgesel, izleyicilere Safranbolu'nun geçmişten günümüze uzanan kültürel ve mimari zenginliklerini bir kez daha hatırlattı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Vali Yavuz, "Tarih kokan sokakları, zarif konakları ve yaşayan kültürüyle Safranbolu, medeniyetimizin eşsiz bir yadigarı ve insanlığın kültürel mirasına birer armağanıdır. Bundan 30 yıl evvel dünya haritasında bir nokta olarak anılan Safranbolu bugün dünyanın dört bir yanında yer alan 1223 eşsiz kültürel hazin arasında gururla yer almıştır" dedi.

Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ise "Bundan tam 30 yıl önce, bu kentin insanları sevgi, emek ve hürmetle bir mirası geleceğe taşımak için yola çıktı. Bugün, aynı birlik ve heyecanla Safranbolu'nun eşsiz mücevherini daha da parlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde düzenlenen "UNESCO'da 30. Yıl Fotoğraf Maratonu" ödül töreni de gerçekleştirildi. Dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri, jüri tarafından takdim edildi. Ayrıca, "Başarılı Restorasyon Uygulama Ödülleri" Sadullahlar ve Recep Bey Konağı ile Hatice Çetinkaya ve Raci Erhan Zakiroğlu'na Onur Ödülü ise Dr. Mahmud Faytrouny Konağı ile Dr. Mahmud Faytrouny'e Valimiz Mustafa Yavuz tarafından verildi.

Etkinlik, sanatçı Tenor Aykut Yılmaz ve Piyanist Şenay Yılmaz'ın sahne aldığı muhteşem bir konserle sona erdi.

Programın ardından Valimiz Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, fotoğraf sanatçısı Gülcan Acar'ın "Melodik İzler" adlı fotoğraf sergisini gezdi. Valimiz Mustafa Yavuz, büyük bir beğeniyle incelediği eserler için sanatçıya teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Safranbolu, Etkinlik, Unesco, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu'nun UNESCO'daki 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:50:55. #1.11#
SON DAKİKA: Safranbolu'nun UNESCO'daki 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.