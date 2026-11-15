Sağanak Artvin'de derelerde debiyi artırdı, Borçka-Hopa kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Sağanak Artvin'de derelerde debiyi artırdı, Borçka-Hopa kara yolunda ulaşımı aksattı

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Sağanak Artvin\'de derelerde debiyi artırdı, Borçka-Hopa kara yolunda ulaşımı aksattı
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Artvin'de dün akşam başlayan sağanak, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde derelerde su seviyesi ve debiyi artırdı. Kapisre Deresi taşma noktasına ulaşırken Borçka-Hopa kara yolunda sel suları tahliye kanallarını tıkadı, ulaşım aksadı ve ekipler çalışma başlattı.

ARTVİN'de etkili sağanak sonucu derelerde su seviyesi ve debisi yükseldi, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kara yolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Kentte, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayarak süren etkili sağanak nedeniyle bazı derelerde su seviyesi ve debi yükseldi. Arhavi ilçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesi, taşma noktasına ulaştı. Borçka-Hopa kara yolunda yamaçtan gelen sel suları tahliye kanallarını tıkadı; güzergahtaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Öte yandan alçak kesimli ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilogramı aştığı belirtildi. Sağanağın sürdüğü bölgede vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sağanak Artvin'de derelerde debiyi artırdı, Borçka-Hopa kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika
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