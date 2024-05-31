Sağanak yağmur sonrası ahır ve samanlıkları çöktü - Son Dakika
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Sağanak yağmur sonrası ahır ve samanlıkları çöktü

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde yaşanan sağanak yağmur ve dolu sonucu ahır, samanlık ve kilerler uçtu. Ayrıca köyün sulama havuzuna devasa bir kaya düştü. Yaşanan felaket sonucunda birçok evde çatlaklar oluştu ve hayvanlar komşuların ahırlarında barındırılmak zorunda kaldı.

31.05.2024 20:50
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Sağanak yağmur sonrası ahır ve samanlıkları çöktü

ERZURUM - Oltu'nun Güzelsu Mahallesi Kışla semtinde yağan dolu ve sağanak yağmur sonrası ahır samanlık kiler uçarken, köyün sulama havuzuna devasa kaya düştü.

Güzelsu Mahallesi sakinlerinden Nejat Şimşek "Dolu yağdı büyük bir zarara uğradık, ahırım çöktü danalarım içerde kaldı komşuların yardımı ile çıkarabildik. Bizim gücümüz yetmiyor bir şey yapamıyoruz. Şuan evlerimizde çatlaklar oluştu evlerimiz uçmak üzere merek uçtu ahırım uçtu hayvanlarım dışarda geçici olarak komşuların ahırlarında idare ediyoruz" dedi.

Güzelsu sakinlerinden Özdemir Şimşek, ise "Yağan yağmur ve dolu sonucu her iki tarafta ahırlarımız mereklerimiz evimizde bayırdan gelen taşlardan samanlığımız çöktü. 25 ton saman almıştım su çekmesi sonucu zayi oldu otum gitti hayvanlarımızı ahırlardan zor çıkardık" dedi.

Kaynak: İHA

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