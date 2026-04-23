Sağlığına Kavuşan Efe, Üniversite Hayaline Odaklandı

Ankara'da geçen yıl üniversite sınavına hazırlandığı sırada yaşadığı şiddetli baş ağrısı ve unutkanlık şikayetleri sonrası beyin tümörü teşhisi konulan Efe Erol, geçirdiği ameliyatlar ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden üniversite hayaline odaklandı.

Ankara'da yaşayan Efe Erol, geçen yıl sınava hazırlandığı süre içinde yoğun stres ve baş ağrısı problemleri üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorlar tarafından konulan teşhisle beyninde tümör tespit edilen Erol, tedavisi nedeniyle üniversite hayalini de ertelemek zorunda kaldı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde başarılı operasyonlar sonrası sağlığına kavuşan Efe Erol, bu yıl yeniden üniversite hayaline odaklandı.

AA muhabirine konuşan Erol, "Geçen yıl unutkanlık ve baş ağrısı şikayetlerim başladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrasında kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlara teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversitede yabancı dil alanında eğitim almak istediğini ifade eden Erol, "Lisede 12'nci sınıfta dil bölümünde okuyordum. Ancak konulan teşhis dolayısıyla sınava giremedim. Yine yabancı dil üzerine bir şeyler okumak istiyorum. Bu yıl inşallah hayallerime kavuşacağım." diye konuştu.

Müzikle de ilgilendiğini dile getiren Erol, elektro gitar çaldığını ve rock müziğin hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Efe'nin babası Hasan Erol ise ameliyatın zorlu geçtiğini belirterek, "Başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hocalarımıza ve hastane ekibine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Talamus bölgesinde tümör tespit edildi"

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Harun Demirci, Efe'nin baş ağrısına ek olarak kol ve bacaklarda kuvvetsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerde beynin derin bölgelerinden biri olan talamusta tümör tespit edildiğini belirten Demirci, hastaya cerrahi müdahale uygulandığını, ardından radyoterapi ve kemoterapi sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Demirci, bazı tümörlerin yeniden büyüyebildiğine dikkat çekerek, bu nedenle hastanın durumunun konseyde değerlendirilerek ikinci bir ameliyat gerçekleştirildiğini ifade etti. Demirci, Efe'nin tedavi sürecinin planlı şekilde sürdüğünü belirterek, sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

"Her baş ağrısı tümör anlamına gelmez"

Çocuklarda görülen tümörlerin önemli bir kısmının beyinde geliştiğini belirten Demirci, her baş ağrısının ciddi bir hastalığa işaret etmediğini vurguladı.

"Baş ağrısına hemen alarm durumuna geçerek yaklaşmak doğru değil. Ancak kusma, bulantı, kuvvetsizlik ya da büyüme geriliği gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka değerlendirilmelidir." diyen Demirci, erken tanı ve doğru tedavinin önemine dikkati çekti.