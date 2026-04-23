Sağlığına Kavuşan Efe, Üniversite Hayaline Odaklandı

23.04.2026 11:19
Beyin tümörü tedavisi sonrası Efe Erol, üniversite eğitimine yeniden başlamak istiyor.

Ankara'da geçen yıl üniversite sınavına hazırlandığı sırada yaşadığı şiddetli baş ağrısı ve unutkanlık şikayetleri sonrası beyin tümörü teşhisi konulan Efe Erol, geçirdiği ameliyatlar ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden üniversite hayaline odaklandı.

Ankara'da yaşayan Efe Erol, geçen yıl sınava hazırlandığı süre içinde yoğun stres ve baş ağrısı problemleri üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorlar tarafından konulan teşhisle beyninde tümör tespit edilen Erol, tedavisi nedeniyle üniversite hayalini de ertelemek zorunda kaldı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde başarılı operasyonlar sonrası sağlığına kavuşan Efe Erol, bu yıl yeniden üniversite hayaline odaklandı.

AA muhabirine konuşan Erol, "Geçen yıl unutkanlık ve baş ağrısı şikayetlerim başladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrasında kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlara teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversitede yabancı dil alanında eğitim almak istediğini ifade eden Erol, "Lisede 12'nci sınıfta dil bölümünde okuyordum. Ancak konulan teşhis dolayısıyla sınava giremedim. Yine yabancı dil üzerine bir şeyler okumak istiyorum. Bu yıl inşallah hayallerime kavuşacağım." diye konuştu.

Müzikle de ilgilendiğini dile getiren Erol, elektro gitar çaldığını ve rock müziğin hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Efe'nin babası Hasan Erol ise ameliyatın zorlu geçtiğini belirterek, "Başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hocalarımıza ve hastane ekibine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Talamus bölgesinde tümör tespit edildi"

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Harun Demirci, Efe'nin baş ağrısına ek olarak kol ve bacaklarda kuvvetsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerde beynin derin bölgelerinden biri olan talamusta tümör tespit edildiğini belirten Demirci, hastaya cerrahi müdahale uygulandığını, ardından radyoterapi ve kemoterapi sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Demirci, bazı tümörlerin yeniden büyüyebildiğine dikkat çekerek, bu nedenle hastanın durumunun konseyde değerlendirilerek ikinci bir ameliyat gerçekleştirildiğini ifade etti. Demirci, Efe'nin tedavi sürecinin planlı şekilde sürdüğünü belirterek, sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

"Her baş ağrısı tümör anlamına gelmez"

Çocuklarda görülen tümörlerin önemli bir kısmının beyinde geliştiğini belirten Demirci, her baş ağrısının ciddi bir hastalığa işaret etmediğini vurguladı.

"Baş ağrısına hemen alarm durumuna geçerek yaklaşmak doğru değil. Ancak kusma, bulantı, kuvvetsizlik ya da büyüme geriliği gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka değerlendirilmelidir." diyen Demirci, erken tanı ve doğru tedavinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Kardeşlerini Unutma Derneği’nden Afrika’da kurban hazırlıkları Kardeşlerini Unutma Derneği’nden Afrika’da kurban hazırlıkları
Eşme Belediye Başkanı Tozan görevden alındı Eşme Belediye Başkanı Tozan görevden alındı

10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
