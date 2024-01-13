Sağlık Bakanı: Cizre\'deki hastaneye ambulans girişi iddiası asılsız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bazı sosyal medya hesaplarından Cizre'deki hastaneye çok sayıda ambulansın giriş yapıldığı paylaşımlarının asılsız olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır" dedi.