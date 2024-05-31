Sağlık Bakanı Koca\'dan "Dünya Tütünsüz Günü" paylaşımı Açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigara bırakma polikliniklerinde bugüne kadar 3 milyon 621 bin 761 muayene yapıldığını belirterek, iyi sonuçlar alındığını bildirdi.

Bakan Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigarayı bırakmanız için size gerekli desteği vermeye hazırız. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde bu konuyu her zamankinden daha fazla bir ciddiyetle düşünün." ifadelerine yer verdi.

Koca, sigara bırakma polikliniklerinin sayısının 467'ye yükseldiğini belirterek, bu sayının 2009'da 62 olduğunu aktardı.

Sigaranın sağlıkta en önemli sorunlar arasında yer alması sebebiyle bu sayının sürekli artırıldığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Yıl sonu için hedefimiz 500 poliklinik. Sigara bırakma polikliniklerinde bugüne kadar 3 milyon 621 bin 761 muayene yapıldı. İyi sonuçlar alıyoruz. Bırakmak düşündüğünüzden kolay olacak, lütfen başvurun. Hekimin size 'Sigara kullanıyor musunuz?' sorusunu sormadığı kaç muayene hatırlıyorsunuz? Sigarayı bırakmak için ilk adımı atmak, akciğerinizi zorlayacak şekilde öksürmekten çok daha kolaydır. Sigarayı bırakma polikliniklerimizden birine başvurun."