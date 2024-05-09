Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerde Onaylı Randevu Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerde Onaylı Randevu Dönemi Başlıyor

Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerde Onaylı Randevu Dönemi Başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde onaylı randevu dönemine geçileceğini duyurdu. Yeni sistemde, hastalar randevularını onaylayacak veya iptal edebilecek. Bu sayede randevu sadakatsizliği nedeniyle boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılabilecek. Ayrıca, 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları bu sisteme istisna tutulacak. Sağlık Bakanlığı, taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi için Randevu Koordinasyon Merkezi'ni devreye alacak.

09.05.2024 15:31
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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi gününden itibaren hastanelerde onaylı randevu dönemine geçeceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Bilkent'teki Sağlık Bakanlığı binasında, Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık alanında yapılan çalışmaları anlatan Bakan Koca, sağlık hizmeti almayı kolaylaştıracak yeni bir sisteme geçeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk. MHRS; telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek, ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var: 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak. Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, öngörümüze göre, birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız. Bu yeni sistemden, beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi içinse Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerde Onaylı Randevu Dönemi Başlıyor - Son Dakika

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