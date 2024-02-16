Sağlık Bakanı Koca, kamuya sağlık personeli alımı için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, kamuya sağlık personeli alımı için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, kamuya sağlık personeli alımı için kılavuzun ÖSYM\'ye gönderildiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kılavuzun bugün ÖSYM'ye gönderildiğini belirtti ve katılmak isteyenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

16.02.2024 18:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar, kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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