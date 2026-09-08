Sağlık Bakanı Memişoğlu: Eylem Planı ile 81 ilde 12 milyon 182 bin kişiye ulaşıldı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyduğumuz Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı kapsamında; okullardan kışlalara, huzurevlerinden sağlık kuruluşlarımıza kadar 81 ilimizde 12 milyon 182 bin vatandaşımıza doğrudan ulaştık" dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğru sağlık bilgisi, sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayışla geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyduğumuz Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı kapsamında; okullardan kışlalara, huzurevlerinden sağlık kuruluşlarımıza kadar 81 ilimizde 12 milyon 182 bin vatandaşımıza doğrudan ulaştık. Dezenformasyonla mücadele ederek doğru bilgiyi yaygınlaştırmak için sahada gayret gösteren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.