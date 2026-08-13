Sağlık Bakanı Memişoğlu, Japon Heyeti ile Görüşme Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi ve Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ile beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede sağlık alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Üreten Sağlık Modeli vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projeler ile sağlık bilgi sistemleri konusunda geliştirilebilecek ortak çalışmaların değerlendirildiğini ifade eden Memişoğlu, Ogushi ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.