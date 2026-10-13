Sağlık Bakanı Memişoğlu, Meclis'te Kurtulmuş'u ziyaret etti, teşekkür etti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Meclis'te Kurtulmuş'u ziyaret etti, teşekkür etti

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Meclis\'te Kurtulmuş\'u ziyaret etti, teşekkür etti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Memişoğlu, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda Kurtulmuş'a nazik kabulleri için teşekkür etti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Meclis'te ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Memişoğlu, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettik. Nazik kabulleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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