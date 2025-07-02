Sağlık Bakanı Memişoğlu\'ndan Erdoğan\'a Ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları ifade etti:

"Görüşmede yer alan TÜSEB heyetimiz, Türkiye Yüzyılı kapsamında geliştirdiğimiz 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' ile sağlık vizyonumuzu ve stratejik önceliklerimizi içeren kapsamlı bir sunum paylaştı. Ardından, Sayın Bilal Erdoğan, Sağlıkta Teknolojik İstiklal Bildirgesi'ni bizlere takdim etti. Sağlıkta tam bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda, yerlileşen, dijitalleşen ve insan merkezli bir sağlık sistemi inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Nazik ziyaretleri ve katkıları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum."