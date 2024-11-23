Sağlık Bakanı'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, davası görülmeye başlanan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin, "Bu çeteyi çökertmekle kendi kötülerimizi, çürük elmalarımızı ayıkladık. Sağlık sisteminde ne kadar varsa bunların hepsinin peşine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz." dedi.

A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Memişoğlu, yenidoğan çetesine 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi' dediklerini belirtti.

Yenidoğan çetesine ilişkin hem üzüntüsünü hem de kızgınlığını dile getiren Memişoğlu, 2016'da yapılan soruşturmanın İl Sağlık Müdürlüğünce kapatıldığı iddialarını belgelerle yalanladı.

Ekim 2016'da İstanbul Sağlık Müdürü olduğunu ve bu soruşturmanın aynı yıl ocakta başladığını anlatan Memişoğlu, "Diyorlar ki 'Müdür oldu, bu soruşturmayı kapattı, 2016'dan beri bunu biliyorlardı.' Bu tamamen yalan ve iftira. Bu soruşturma bakanlık tarafından, bakanlığın baş denetçileri tarafından yapılan, Ocak 2016'da başlamış bir soruşturma. Bu soruşturma neticesinde müfettiş görevlendiriliyor." dedi.

Müfettişin soruşturma yaptığını, İstanbul'a gelerek hastaneleri denetlediğini, bilirkişiler vasıtasıyla rapor hazırlattığını belirten Memişoğlu, 17 Kasım'da da bu soruşturmayı bitirdiğini kaydetti.

Kendisinin "Soruşturma ne oldu?" diye bakanlığa bizzat sorduğunu söyleyen Memişoğlu, soruşturmanın sonuçlandığı ve herhangi bir suç unsuru ya da yapılacak bir işlemin olmadığı yanıtını aldığını ifade etti.

"Dezenformasyon yapıyorlar, iftira atıyorlar"

Memişoğlu, "Benim üzüntüm şu; Bunu sanki bugünkü soruşturmayla berabermiş gibi algılatıp maalesef bir dezenformasyon yapıyorlar, iftira atıyorlar. Bakanlığın baş denetçileriyle, müfettişleriyle, kendisinin yaptığı bir soruşturmayı il müdürü nasıl kapatır? Benim dahilimde değil. Kapatma, il müdürünün yetkisinde değil. Bunu söylemek cahillik ve bize yapılan vicdansızlık." diye konuştu.

2016'dan sonra da müfettiş soruşturması haricinde şikayetler geldiğini kaydeden Memişoğlu, o şikayetlere de rutin denetimlerle bakıldığını belirterek, "İnsanlar şunu bilsinler. Organize suç örgütüyle bu işlemler yapılmış ve bu örgüt networkünü, sistemini maalesef kötülük üzerine kurmuş." dedi.

"Bebeklerin öldürüldüğünü 28 Haziran'da öğrendik"

Çetenin kurduğu sistemle, denetlemeye gelinir gelinmez başka bir epikrizin gösterildiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Hayatın olağan akışında sizin aklınıza gelmeyecek birçok parametreyi ve kötülüğü kullanmış organize suç örgütü, çete bu." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, "Bunlara 'insanlıktan nasibini almamış çete' dememin sebebi bu tür olayları sabilere yapmaları. Bizi üzen de bu. Bunu bizim müdürlüğümüz boyunca çeşitli denetlemelere rağmen yakalayamadık. Neden? Çünkü organize bir çete bu." diye konuştu.

Yaklaşık 54 bin denetleme yapıldığını ama o denetlemelerde de bir türlü ne olduğunun çözülemediğini aktaran Memişoğlu, Mali Şube ile iletişime geçtiklerini, teknik takip için savcılığa yazı yazdıklarını ve dinleme kararı alındığını anlattı.

Bebeklerin öldürülebileceğine ihtimal vermediklerini ve olayı en başında dolandırıcılık olarak düşündüklerini kaydeden Memişoğlu, 20 Haziran 2023'te teknik takibe başlandığını ve dosyaya gizlilik kararı geldiğini hatırlattı.

"Tapelerin olduğu delilleri denetlememiz vasıtasıyla elde ettiler"

"Bu bebekler ölürken siz ne yaptınız?" diyenler için de Memişoğlu, bebeklerin öldürüldüğünü kendilerinin 28 Haziran 2024'te öğrendiklerini kaydetti.

Memişoğlu, savcılık talimatıyla baskınlar yapıldığını da aktararak, "Gece, 25 Eylül'de bir anda sahaya çıkıp bütün hastanelere olağanüstü denetim yaptırttık çünkü savcılık 'Bize kanıt lazım.' dedi. Şu andaki tapelerin olduğu delilleri bizim denetlememiz vasıtasıyla elde ettiler." diye konuştu.

Programda iddianamede yer alan ses kayıtlarından örneklere de yer veren Memişoğlu, 3-4 kişi haricinde şüphelilerin dinlenildiğini bilen kimse olmadığını belirtti.

Toplumda yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığının, bunun oluşmaması gerektiğinin altını çizen Memişoğlu, "Bizim sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birisi. Yenidoğancılarımız da dünyanın en başarılı yenidoğancılarından birisi. Benim üzüntüm, bahsettiğim bu çetenin bununla ilgili güven konusunu düşürmesidir." ifadelerini kullandı.

"Bebekleri seyretmiş gibi algı yaratılıyor"

Bakan Memişoğlu, "Bu çeteyi çökertmekle kendi kötülerimizi, çürük elmalarımızı ayıkladık. Sağlık sisteminde ne kadar varsa bunların hepsinin peşine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'de prematürelerin yaşama oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu kaydeden Memişoğlu, bu oranların dünyadaki en gelişmiş ülkelerin standardı olduğunu vurguladı.

Memişoğlu, 9 Mayıs'ta dosyadaki gizlilik kararının kalktığını belirterek, haziran sonunda illiyet bağının incelenmeye başlandığı bilgisini verdi.

Müfettişlere 9 Mayıs'ta polis kayıtlarıyla tapelerin verildiğini anlatan Memişoğlu, "Biz 3 Eylül 2024'te bütün belgelere ulaşıp, 16 Eylül'de bebeklerin ihmale bağlı öldüklerini bilirkişilerle ilk defa Sağlık Bakanlığı olarak kamuoyundan hemen önce öğreniyoruz. Yani biz burada beklemiyoruz bunları, bebekleri seyretmiş gibi algı yaratılıyor, onun için söylüyorum." dedi.

"112 sistemimizde herhangi bir suistimal bulunamadı"

Memişoğlu, "Hemen 16 Ekim'de iddianame de yayınlanıyor. 18 Ekim'de biz bunları raportör gelir gelmez, çünkü bakanlık da inceliyor, teftiş kurulu bakıyor 5 bin sayfalık dosyaya. 18 Ekim 2024'te kapatma kararı alındığı gün kapatıyoruz bütün hastaneleri." ifadelerini kullandı.

112 sistemiyle ilgili soruları da yanıtlayan Memişoğlu, 112'nin tamamen elektronik sistemle ve kontrollü çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"112 sistemimizde herhangi bir suistimal bulunamadı. Çok istisnai, çok organize bir suç örgütü bu. Bunu sağlık sisteminin geneline değerlendirmek hata. Kötü niyet. Aramızda çürükleri her zaman bulacağız ve olduğu zaman bunların cezasını vereceğiz."

Memişoğlu, "Orada bebek ölürken hangi vicdan onu seyredebileceğimizi düşünüyor? Hırsızı arsızı bırakmışlar, katili bırakmışlar, bu çeteyi ortaya çıkartan, gece gündüz çalışan insanlara iftira atıyorlar." diye konuştu.

Hukuksuzlukla, haksızlıkla, illegaliteyle hayatı boyunca uğraştığını, bundan sonra da uğraşmaya devam edeceğini belirten Memişoğlu, "İnsanlara şunu söylüyorum; Kim olursa olsun, bu kadar iyi bir sağlık sistemi sunan, bu kadar iyi altyapısı olan bir sağlık sisteminde bu tür illegaliteleri, kötü örnekleri temizliyoruz biz. Temizlemeye de devam edeceğiz, işte örneği bu." dedi.

Sağlık Bakanlığının davayı takip etmediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Memişoğlu, "Ya, imkanı var mı? Yani bu kadar bu çetenin peşine düşmüş, uğraşmışız, çeteyi yakalatmışız. Oraya siyasi gösteriş için gelenler, bizim bu sürecin hiçbirisinde yoklar." yanıtını verdi.

Yaşanan süreç sonrası istifa etmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerle ilgili düşüncesi sorulan Memişoğlu, "Vallahi herhalde bunu (çeteyi) yakalattığım için istifa istiyorlar. Etmeyeceğim tabii ki. Öyle bir şey yok." yanıtını verdi.

Hastanelerdeki teknolojik altyapılara dikkati çeken Memişoğlu, "Şehir hastanelerine gittiğiniz zaman hayal bile edilemezdi bunlar. Sağlık yatırım altyapıları. Bunların altlarına kuluçka merkezleri kuracağız. Aynı zamanda bunlarda bilim de üretir hale geleceğiz. Bunlarda araştırma yapıp, yeni malzemeler üreteceğiz, hedeflerimiz bu. Bunlar bazıları için tehlikeli hedefler ama biz başaracağız." dedi.