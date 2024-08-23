Sağlık Bakanı Osmaniye\'de sağlık hizmetlerini değerlendirdi

Güncel

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Osmaniye'nin sağlık hizmetlerini daha iyi noktaya ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Memişoğlu, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti, Vali Erdinç Yılmaz ile makamında görüştü.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Memişoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illeri ziyaret etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Osmaniye'nin de "asrın felaketi"ni yaşayan iller arasında olduğunu anımsatan Memişoğlu, kentteki sağlık hizmetlerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Memişoğlu, Osmaniye'de sağlık hizmetlerinin genişlediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Osmaniye'de iyi bir hastanemiz, 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi hizmete girdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bütün emeği geçenlere minnetlerimizi buradan sunmak istiyoruz. Osmaniye gerçekten Çukurova'nın çok değerli bir ili. İnsanlarıyla, siyasetiyle, yiğit insanların olduğu yer. Onlara teşekkür ediyorum. Daha iyi hizmet sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir hastanesi var. İnşallah bu hastaneyi milletimize hem hizmet hem eğitim hem de araştırma anlamında değerlendireceğiz. Bunun yanında birkaç tane daha ilave yatırımlarımız olacak. Sağlık hizmetlerini Osmaniye'mizde daha iyi sunabilmek için elimizden geleni yapacağız."

Bakan Memişoğlu, daha sonra Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Belediye ve hastane ziyaretleri

Osmaniye Belediyesine de ziyarette bulunan Memişoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile bir araya geldi.

Daha sonra kentte hizmete giren 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesini ziyaret eden Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Memişoğlu'na, programlarında, Vali Yılmaz, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ile diğer ilgililer eşlik etti.