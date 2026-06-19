Sağlık Bakanı Suriye'de Temaslarda Bulundu

(ŞAM)- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'deki temasları kapsamında Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'deki temasları kapsamında Şam Kalp Hastanesi'ni ziyaret etti. Memişoğlu, ziyaretin ardından Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi. Memişoğlu, Suriye'deki ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Resmi temaslarımız kapsamında bulunduğumuz Suriye'de, Şam Kalp Hastanesi'ni ziyaret ettik. Ziyaretimizin ardından Suriye Sağlık Bakanı Sayın Musab Nizal el-Ali ve heyeti ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizin iki ülke için hayırlı neticeler getirmesini diliyorum."