Sağlık Bakanlığı'ndan Diş Tedavisi Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir çocuğun diş tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin, "Çocuk hastamızın diş tedavisi için başvuruda bulunduğu sağlık kuruluşunda, uzman hekim tarafından yapılan değerlendirme sonrası uygun tedavi planlaması yapılmış ve aile, gerekli branşa yönlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada bir çocuğun diş tedavisi süreciyle ilgili paylaşımların ardından konunun ilgili birimlerce detaylı şekilde incelendiği bildirildi.

"Çocuk hastamızın diş tedavisi için başvuruda bulunduğu sağlık kuruluşunda, uzman hekim tarafından yapılan değerlendirme sonrası uygun tedavi planlaması yapılmış ve aile, gerekli branşa yönlendirilmiştir." ifadesinin yer aldığı açıklamada, aile ile iletişime geçilerek, tedavi sürecinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için hastanın tekrar ilgili kuruluşa davet edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin sürecin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koruyucu, önleyici ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında 2024 yılında ülkemiz genelinde 4 milyon 979 bin 550, İstanbul genelinde ise 502 bin 824 çocuğumuza ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmuştur. 2025 yılı ilk 6 ayında ise ülkemiz genelinde 2 milyon 608 bin 593 ve İstanbul genelinde 315 bin 61 çocuğumuza ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği, tüm sağlık hizmetlerinin önceliğidir. Her hasta için en uygun tedavi, uzman hekimlerimizin değerlendirmeleri doğrultusunda planlanmakta ve ailelerimize düzenli bilgilendirme yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltabilecek içeriklere karşı, vatandaşlarımızın yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."