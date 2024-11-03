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Sağlık Bakanlığı'ndan Kadro Açıklaması

Sağlık Bakanlığı\'ndan Kadro Açıklaması

Bakanlık, asistan kadrolarının azaltıldığına dair iddialara yanıt verdi, yabancı kontenjanı düşürüldü.

03.11.2024 21:39
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SAĞLIK Bakanlığı, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü ve müstakbel meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açtığına' dair iddialar üzerine açıklama yapma gereği hasıl olmuştur" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü ve müstakbel meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açtığına' dair iddialar üzerine açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliği'nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereği, Türk öğrencilere açılan toplam kontenjanların yüzde 10'unu geçmeyecek oranda yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açılmaktadır" denildi.

'2024 YILINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANI YÜZDE 21 AZALTILDI'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılı ile karşılaştırıldığında, 2024 yılında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanında toplamda yüzde 21 oranında fiilen azaltmaya gidildiği açıklanarak, "Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı olarak, kurumlarımıza olan güveni sarsmaya yönelik yürütülen dezenformasyonla ve iftira kampanyalarıyla elbette mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız mesnetsiz iftiraları dikkate almamalarıdır. Bakanlığımızı karalamak adına iftiracıların gözlerinin ne kadar döndüğü görülmeli, müstakbel meslektaşlarımızın hayalleriyle oynamaya çalıştıklarının acı bir gerçek olduğu bilinmelidir. Sağlık sistemimizi daha ileriye ve en iyiye taşımak üzere gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan Kadro Açıklaması - Son Dakika

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