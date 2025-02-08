Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ölü Hasta' İddialarına Suç Duyurusu - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ölü Hasta' İddialarına Suç Duyurusu

Aydın'da 'ölü hasta taburcu edildi' iddiaları sonrası Sağlık Bakanlığı, yerinde yapılan denetim ardından idari soruşturma başlatıldığını ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

08.02.2025 20:17
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BAKANLIK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aydın'da 'ölü hasta taburcu edildi' iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde yapılan olağanüstü denetim sonucu idari soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturmaya ilaveten hadisenin adli yönden de değerlendirilmesi için adli makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Sağlık Bakanlığı olarak idari ve adli soruşturma sürecini titizlikle takip ediyoruz; konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz" denildi.

Caner ÜNVER/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ölü Hasta' İddialarına Suç Duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ölü Hasta' İddialarına Suç Duyurusu - Son Dakika
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