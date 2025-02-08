BAKANLIK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Aydın'da 'ölü hasta taburcu edildi' iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde yapılan olağanüstü denetim sonucu idari soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturmaya ilaveten hadisenin adli yönden de değerlendirilmesi için adli makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Sağlık Bakanlığı olarak idari ve adli soruşturma sürecini titizlikle takip ediyoruz; konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz" denildi.
Caner ÜNVER/ ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ölü Hasta' İddialarına Suç Duyurusu - Son Dakika
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