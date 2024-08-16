Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Kırklareli\'nde incelemelerde bulundu

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Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler, Kırklareli'nde sağlık yatırımlarını inceleyip, ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret eden Söyler, valilik anı defterini imzaladı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Söyler, sağlık çalışmaları hakkında Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Türkyılmaz'da bilgi aldı.

Kırklareli 250 yataklı ek bina yapım inşaatı sürecini değerlendiren Söyler, inşaatın yapılacağı alanı gezdi.

Ek bina planlarını inceleyen Söyler, inşaat sahasının mobilizasyonu, deplase işlemleri, altyapı bağlantıları, kapalı otopark giriş ve çıkışları ile ilgili değerlendirme de bulundu.