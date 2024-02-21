Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına 27 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına 27 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına 27 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yerleştirilmeleri için başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvurular, 21-28 Şubat tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilebilecek.

21.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yerleştirilmelerine ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini, 21- 28 Şubat'ta yapabilecek. 21 Şubat'ta başlayan tercih işlemleri 28 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, "KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu" kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla atamaya ilişkin bilgi vermişti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

28 Şubat, KPSS, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına 27 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına 27 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı - Son Dakika
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