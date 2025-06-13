Sağlık Çalışanı Ahmet Seçkin\'in Cenazesi Memleketine Uğurlandı

Çanakkale'nin Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren sağlık personeli Ahmet Seçkin'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderildi.

Patlama sonrası olay yerinden alınan Seçkin'in cenazesi, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İşlemlerin ardından Ahmet Seçkin için aynı hastanede tören düzenlendi.

Törene, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Osman Kan, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Keser ile sağlık çalışanları ve Seçkin'in yakınları katıldı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Kan, törende yaptığı konuşmada, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Seçkin'in cenazesi, buradaki törenin ardından memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

Bu arada, Ahmet Seçkin'in, Fatma İpek Turhan ile nişanlı olduğu, 3 ay sonra da evlenecekleri öğrenildi.