Sağlık Çalışanlarına Tıp Bayramı Ziyareti

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti, onlara çiçek verdi.

Akdağ, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde servis, poliklinikler ve idari birimleri ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladı.

Sağlık çalışanlarına çiçek veren Akdağ ve beraberindekiler, sağlık camiasına çalışmalarında başarı diledi.