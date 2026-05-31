Sağlık Personeli Yalnız Evinde Ölü Bulundu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sağlık personeli Ümran Yavuz (31), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1957 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşatan sağlık personeli Ümran Yavuz'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca kendilerinde bulunan anahtarla içeriye giren yakınları Yavuz'u hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yavuz'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.