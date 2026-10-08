Sağlık sebebiyle istifa eden Bekir Bozdağ, AK Parti grup toplantısına katıldı - Son Dakika
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Sağlık sebebiyle istifa eden Bekir Bozdağ, AK Parti grup toplantısına katıldı

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Sağlık sebebiyle istifa eden Bekir Bozdağ, AK Parti grup toplantısına katıldı
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TBMM Başkanvekilliğinden sağlık sebebiyle istifa eden AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, partisinin TBMM Grup Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Bozdağ, 3,5 yılı aşkın başkanvekilliği çalışmalarının değerlendirildiğini, milletvekillerine teşekkür ettiğini belirtti.

(TBMM) - TBMM Başkanvekili görevinden sağlık sebebiyle istifa eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, partisinin TBMM Grup Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

TBMM Başkanvekili görevinden sağlık sebebiyle istifa eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, partisinin TBMM Grup Yönetim Kurulu toplantısına katıldığını bildirdi. Bozdağ paylaşımında, şunları kaydetti:

"Grup Başkanımız Abdullah Güler, TBMM Başkanvekilimiz Yusuf Beyazıt, Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan, Grup Başkanvekillerimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Grup Müdürümüz Halil Ergen, Grup Yönetim Kurulu üyelerimiz saygıdeğer milletvekillerimizle bir araya geldik. 3,5 yılı aşkın bir süredir TBMM Meclis Başkanvekili olarak birlikte başarıyla, etkin, verimli ve Gazi Meclis'imizin mehabetine uygun yaptığımız çalışmaları değerlendirdik. Bu vesileyle AK Parti Meclis Grup Yönetim Kurulu; TBMM AK Parti Grubu, YENİ Parti, DEM Parti, MHP, CHP ve YENİ Yol Partisi Grubu üyeleri ile grubu olmayan siyasi partilerimizin değerli milletvekillerine görev sürem içinde gösterdikleri anlayış ve saygı, yaptıkları yardım nedeniyle ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA
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