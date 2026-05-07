Sağlık-Sen'den Bıçaklı Saldırıya Kınama

07.05.2026 16:01
Hakkari'de, sağlık çalışanına yapılan bıçaklı saldırı kınandı; güvenlik önlemleri talep edildi.

Hakkari'de Sağlık-Sen üyeleri, dün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli psikoloğun uğradığı bıçaklı saldırıyı kınadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sağlık-Sen Hakkari Şube Başkanı Nazif Arslan, saldırıya uğrayan görevlinin ağır yaralandığını söyledi.

Saldırının yalnız bir kamu çalışanına değil, sosyal devlet anlayışına, kamu hizmetinin sürekliliğine ve toplumun en kırılgan kesimine sunulan hizmetlere yönelmiş açık bir tehdit olduğunu vurgulayan Arslan, "Sosyal hizmet çalışanları, aile içi şiddet, madde bağımlılığı, istismar, suça sürüklenen çocuklar ve psikososyal risk altındaki bireylerle birebir çalışan, çoğu zaman sahada kontrolsüz ortamlarda görev yapan kamu görevlileridir. Bu görevler yüksek mesleki sorumluluk gerektirdiği kadar ciddi fiziksel ve psikolojik riskler de barındırmaktadır." dedi.

Saldırıyı kınadıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Riskli saha görevleri için zorunlu güvenlik protokolleri oluşturulmalı, gerekli durumlarda kolluk kuvveti desteği sağlanmalıdır. Kamu kurumlarında fiziki güvenlik önlemleri artırılmalı, kontrolsüz giriş ve çıkışlar engellenmelidir. Personelin kişisel bilgilerinin güvenliğini tehlikeye atan uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Şiddeti önleyici ve caydırıcı yasal düzenlemeler güçlendirilmeli, failler hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Çalışanlara yönelik psikososyal destek hizmetleri artırılmalı, mesleki tükenmişliği önleyici tedbirler alınmalıdır. Bizler Sağlık-Sen Hakkari Şubesi olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

