Sağlık-Sen'den MHRS için kademeli sevk zinciri önerisi - Son Dakika
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Sağlık-Sen'den MHRS için kademeli sevk zinciri önerisi

Sağlık-Sen\'den MHRS için kademeli sevk zinciri önerisi

Sağlık-Sen, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) daha işlevsel hale gelebilmesi için kademeli sevk zincirine geçilmesi, ilk etapta MHRS'nin yüzde 20'sinin aile hekimlerine tahsis edilmesi önerisinde bulundu. Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığının MHRS ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin sendikanın hazırladığı raporu paylaştı. Benli, sevk zincirinin hastane başvurularını azaltacak, uzman hizmet kalitesini artıracak ve sağlık maliyetlerini düşüreceğini belirtti. Ayrıca, aile hekimi başına düşen kişi sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

08.05.2024 14:49
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Sağlık-Sen'den, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) daha işlevsel hale gelebilmesi için kademeli sevk zincirine geçilmesi, ilk etapta MHRS'nin yüzde 20'sinin aile hekimlerine tahsis edilmesi önerilerinde bulunuldu.

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığının MHRS ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin sendikanın hazırladığı raporu paylaştı.

MHRS'nin daha işlevsel hale gelmesi için raporda üzerinde durulan konuları aktaran Benli, "MHRS'nin daha işlevsel hale gelebilmesi için kademeli sevk zincirine geçilmeli. İlk etapta MHRS'nin yüzde 20'si aile hekimlerine tahsis edilmeli." ifadelerini kullandı.

Aile hekimliğinin dünyadaki uygulaması içerisinde sevk zincirinin vazgeçilmez bir durum olduğuna işaret eden Benli, "Sevk zincirinin kurgulanması, hastane başvurularını azaltacak, hastanelerde uzman hizmet kalitesini artıracak ve sağlık maliyetlerini düşürecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kademeli sevk sistemiyle birçok sorunun önüne geçileceğini ve sağlık hizmet kalitesinin daha da artacağını belirten Benli, "Sevk zincirini kurabilmek, davranış değişikliği gerektirdiğinden zamana yayılarak yapılmalıdır. Sistemin hazırlanmasında aile hekimi başına düşen kişi sayısını, OECD ortalaması olan 2 bin rakamlarına çekebilmek önemli bir aşamadır. Halihazırda ülkemizde bir aile hekimi 4 bin kişiye kadar bakabilmektedir. Bunun için 28 bin olan aile hekimi sayısının 50 binin üzerine çıkarılması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Benli, sağlık sisteminin rehabilitasyonunda sevk zincirine geçişin önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

MHRS, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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