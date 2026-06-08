Sağlık-Sen Giresun Şubesi'nde Yeni Dönem - Son Dakika
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Sağlık-Sen Giresun Şubesi'nde Yeni Dönem

Sağlık-Sen Giresun Şubesi\'nde Yeni Dönem
08.06.2026 16:08
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Ogün Elifoğlu, Sağlık-Sen Giresun Şubesi Başkanlığına yeniden seçildi. Kongrede 161 delege katıldı.

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi Başkanlığına Ogün Elifoğlu yeniden seçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye 161 delege katıldı.

Yapılan oylama sonucu Elifoğlu yeniden sendikanın şube başkanlığıma seçildi.

Elifoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Mehmet Ali Çengel, Ali Özaydın, Birol Demiral, Erol Beşirli, Gökçe Güntepe ve Mehmet Yıldız'dan oluştu.

- Espiye'de tütün bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi

Espiye ilçesinde muhtarlara yönelik tütün bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

İlçe müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Espiye İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince muhtarlara tütün bağımlılığının birey ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadelede muhtarların üstlenebileceği görevlerle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Giresun Şubesi'nde Yeni Dönem - Son Dakika

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