Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde görevli sağlık çalışanları için yer değişikliği platformu kurdu

Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde görevli memur kadrosundaki sağlık çalışanlarının yer değişikliği talepleri için platform kurdu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre platform, yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesine olanak sağlayacak.

Platformda toplanan talepleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili üniversitelerle paylaşacak Sağlık-Sen, yer değişikliği işlemlerinin koordineli yapılmasına imkan sunacak.

Bu hizmetten Sağlık-Sen'e üyelik şartı aranmaksızın üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları "http://talep.sagliksen.org.tr/" adresine girerek yararlanabilecek.