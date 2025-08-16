Sağlık-Sen: Zam Teklifleri Yetersiz - Son Dakika
Sağlık-Sen: Zam Teklifleri Yetersiz

16.08.2025 18:57
Mahmut Faruk Doğan, kamu görevlileri için zam teklifini yetersiz buldu ve dikkat çekti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında sunulan tekliflere ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika üyeleriyle Bakanlık önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Doğan, Kamu İşveren Heyetinin 2026 için yüzde 10+6, 2027 yılı için yüzde 4+4 zam teklifinde bulunduğunu, dün de taban aylığa bin lira zam önerildiğini anımsattı.

Doğan, zam teklifinin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yanı sıra tüm kamu görevlileri için yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hekimden hemşireye, eczacıdan öğretmene kadar birçok meslek grubunun geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Doğan, Kamu İşveren Heyeti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, çarşı ve pazarlara çıkarak piyasa koşullarının ve enflasyonun dikkate alındığı tekliflerin yapılması çağrısında bulundu.

Doğan, taban aylığa gelen bir liralık zam teklifi sonrası bin liranın alım gücünü göstermek amacıyla yaptıkları alışverişte, aldıkları bir kaç temel gıda ürününe 1065 lira ödediklerini belirtti.

Doğan, "Bu dört kişilik bir aile için kaç gün gider? Bunu kamu işveren heyetine sunmuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Okul açılacak, kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Yani bu daha mutfağın ocağına bile gitmeyecek şekilde." dedi.

Teklifin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Doğan, eylemlerinin devam edeceğini ve 18 Ağustos Pazartesi Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

