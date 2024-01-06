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Sağlık teknisyeni Özge Berber'in organları 6 kişiye hayat verecek - Son Dakika
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Sağlık teknisyeni Özge Berber'in organları 6 kişiye hayat verecek

Kocaeli'de beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren sağlık teknisyeni Özge Berber'in organları, nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere belirlenen hastanelere gönderildi. Berber'in cenazesinin taşındığı araca ise 'Gençliğinin baharında 6 bedene yeniden can oldun' yazısı asıldı.

Sağlık teknisyeni Özge Berber\'in organları 6 kişiye hayat verecek
06.01.2024 - 17:38,
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KOCAELİ'de, beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren sağlık teknisyeni Özge Berber (40), son yolculuğuna uğurlandı. 'Organ bağışçısı' olduğu belirlenen ve bağışlanan organlarıyla 6 kişiye hayat verecek olan Berber'in cenazesinin taşındığı araca, 'Gençliğinin baharında 6 bedene yeniden can oldun' yazısı asıldı.

Çayırova ilçesinde, sağlık teknisyeni Özge Berber, 29 Aralık'ta beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Berber'in beyin ölümü gerçekleşti. Berber'in ailesi, 'organ bağışçısı' olduğunu öğrendikleri kızlarının organlarının bağışlanmasını kabul etti. Uzman ekip tarafından ameliyatla alınan Özge Berber'in organları, nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere belirlenen hastanelere gönderildi.

Özge Berber için Çayırova Abdal Musa Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenazede, yakınları gözyaşı döktü. Berber'in tabutunun koyulduğu cenaze aracına da 'Gençliğinin baharında 6 bedene yeniden can oldun' yazısı asıldı. Özge Berber, Gebze Merkez Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sağlık teknisyeni Özge Berber'in organları 6 kişiye hayat verecek - Son Dakika


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