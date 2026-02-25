Sağlıklı Aileler, Sağlıklı Çocuklar - Son Dakika
Sağlıklı Aileler, Sağlıklı Çocuklar

Sağlıklı Aileler, Sağlıklı Çocuklar
25.02.2026 17:00
Sağlık Bakanı, çocukların gelişimi için aile odaklı sağlık hizmetlerine önem verdiklerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Çocukların sağlıklı gelişimi güçlü bir aile yapısı ile mümkündür. Bu nedenle çocuklara yönelik sağlık hizmetlerini aile odaklı bir yaklaşımla yürütüyoruz. Ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile çocukların güvenli ortamlarda yetişmesini destekliyoruz" dedi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Durgut, "Çocukların suça sürüklenmesi meselesi yalnız bir güvenlik ya da adalet başlığı altında ele alınabilecek bir konu değildir. Bu konunun kişisel, ailesel, eğitimsel, çevresel pek çok boyutu olduğu gibi aynı zamanda güçlü bir psikiyatrik ve nörobiyolojik boyutu da vardır. Çocuk ve ergen davranışlarını etkileyen önemli biyolojik ve sokak sorunları söz konusudur. Ancak altını özellikle çizmek isterim ki biyolojik yatkınlık, suçun kader olduğu anlamına gelmez. Riskler erken dönemde tespit edildiğinde doğru müdahalelerle yön değiştirebilir. Tam da bu noktada Sağlık Bakanlığımızın rolü hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU, KOMİSYONA SUNUM YAPTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, komisyona sunum yaptı. Bakan Memişoğlu, çocukluk döneminin bireyin gelişiminin en hassas evresi olduğunu ifade ederek, "Bu dönemde karşılaşılan ihmal, istismar, bağımlılık riski veya ruhsal sorunlar, ilerleyen yaşlarda sosyal uyum problemlerine ve suça sürüklenmeye zemin hazırlayabilmektedir. Bu nedenle birinci basamak sağlık hizmetlerimizi sürekli güçlendiriyoruz. Aile hekimliği sistemi kapsamında yürütülen izlem programlarıyla çocuklarımızın büyüme ve gelişimleri düzenli olarak takip edilmekte, riskli durumlar erken aşamada tespit edilerek ilgili birimlere yönlendirme yapılmaktadır. Bu çalışmaların önemli bir ayağını 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı oluşturmaktadır. Program kapsamında aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından gebelerin sağlık durumları ile 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimleri bütüncül bir yaklaşımla izlenmektedir. 2025 yılı içerisinde bu program kapsamında 675 bin 815 bebek ve çocuğumuzun psikososyal izlemi gerçekleştirilmiştir. Programın ülke genelinde etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla 40 bin 87 hekim ile 44 bin 296 ebe ve hemşire olmak üzere toplam 84 bin 383 sağlık personeline eğitim verilmiştir. Okul sağlığı hizmetleri kapsamında çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, hijyen alışkanlıkları, zararlı alışkanlıklardan korunma ve güvenli yaşam konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'144 BİN GENCİMİZE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ SAĞLADIK'

Ruh sağlığı hizmetlerinin, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesinde kritik bir koruyucu alan oluşturduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Bu kapsamda çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında kamu, özel ve üniversitelerde toplam 2 bin 260 çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı hizmet vermektedir. 711 çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı ile 441 asistan hekim, Bakanlığımıza bağlı 229 sağlık tesisinde aktif olarak hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler çok disiplinli ekip anlayışıyla yürütülmektedir. Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 1040 psikolog, 963 sosyal çalışmacı ve 534 çocuk gelişimci, çocuklarımızın ruhsal iyilik halinin korunması ve güçlendirilmesinde önemli rol üstlenmektedir. Gençlerin ruhsal dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda üniversiteler ve öğrenci yurtlarında yürütülen gençlik ruh sağlığı faaliyetleri kapsamında stant çalışmaları, el rehberleri ve 'Kendime İyi Bak' ile 'Psikolojik Dayanıklılık' başlıklı eğitim programları düzenlenmektedir. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 144 bin 478 gencimize eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladık. Çocukların korunmasına yönelik önemli yapılardan biri de Çocuk İzlem merkezleridir. Adli süreçlere konu olan çocukların olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla çok disiplinli bir yaklaşımla hizmet sunulmaktadır. Halihazırda 70 ilimizde toplam 74 Çocuk İzlem Merkezi faaliyet göstermekte olup ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesine yönelik farkındalık faaliyetleri de düzenli olarak yürütülmektedir. İl sağlık müdürlüklerimiz koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında sağlık personelimizin yanı sıra çocuklarla temas eden farklı kurum çalışanları ve vatandaşlarımız dahil olmak üzere 1 milyon 283 bin 203 kişiye eğitim verilmiştir" ifadelerini kullandı.

'FARKINDALIK ÇALIŞMALARIYLA 1 MİLYON 418 BİN KİŞİYE ULAŞILDI'

Çocukların suça sürüklenmesinde önemli risk alanlarından birinin de madde kullanımı ve davranışsal bağımlılıklar olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, "Bu nedenle bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı çocuklar, gençler ve aileleri kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Davranışsal bağımlılıkla mücadele kapsamında teknoloji bağımlılığına yönelik Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık Saha Rehberi ile Teknoloji Bağımlılığı Ebeveyn Rehberi hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Sağlıklı Hayat merkezlerimizin psikososyal destek birimlerinde görev yapan psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacılar tarafından koruyucu ve önleyici farkındalık faaliyetleri yürütülmekte ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Son 1 yılda 'Dijital Dünyada Ebeveyn/Çocuk ve Genç Olmak' temasıyla 'An Sende Kalsın' sloganı kapsamında yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla yıl içinde toplam 1 milyon 418 bin 612 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca Sağlıklı Hayat merkezlerinde psikososyal danışmanlık, sigara bırakma danışmanlığı ve bağımlılıkla mücadele danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır. Bunun yanı sıra akran zorbalığı, ergenlik dönemi sorunları, aile içi iletişim, çocuk ihmali ve istismarı, psikososyal kriz durumları ve sınav kaygısı gibi konularda da çocuklara ve ailelerine destek verilmektedir" dedi.

'TEDAVİ SONRASI SOSYAL UYUM SÜRECİ YAKINDAN İZLENMEKTEDİR'

Madde bağımlılığı alanında danışmanlık hizmeti sunan ALO 191 Danışma Hattı aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 552 bin danışmanlık hizmeti verildiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Bağımlılıkla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız için tedavi ve rehabilitasyon altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Ülke genelinde 64'ü yataklı, 79'u ayaktan olmak üzere toplam 143 AMATEM ve ÇEMATEM'de bin 582 yatak kapasitesiyle hizmet sunulmaktadır. Çocuk ve ergenlere yönelik hizmetler 22 ilde bulunan 24 ÇEMATEM'ler aracılığıyla yürütülmektedir. Bu merkezlerin 15'i yataklı olup toplam 242 yatak kapasitesine sahiptir. Geride bıraktığımız 1 yıllık süre içerisinde bu merkezlere 8 bin 772 ayaktan başvuru yapılmış, 1128 çocuk ve ergen yatarak tedavi görmüştür. Başvuruların büyük oranı birden fazla madde kullanımına ilişkindir. Merkezlerde yalnızca tıbbi tedavi değil, psikososyal destek ve aile danışmanlığı hizmetleri de sunulmakta, tedavi sonrası sosyal uyum süreci yakından izlenmektedir. Bağımlılığı olan bireylerin ruhsal destek alabilmesi ve sosyal işlevselliklerinin korunması amacıyla ülke genelinde 188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile kısa adı 'BAHAR' olan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon merkezlerinde danışmanlık ve takip hizmetleri verilmektedir. Bağımlılıkla mücadelede bütüncül rehabilitasyon yaklaşımını güçlendirmek amacıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin destekleriyle Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi hayata geçirilmiştir. 50 yaşam villasından oluşan ve 200 yatak kapasitesine sahip bu merkezde uyuşturucu madde, alkol, tütün, kumar ve dijital bağımlılıklara yönelik hizmetler tek çatı altında sunulmaktadır. Kültür, sanat, spor ve mesleki yönlendirme faaliyetleriyle desteklenen bu model, bireylerin yeniden toplumsal yaşama kazandırılmasını hedeflemektedir" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ BİREYLER OLARAK YETİŞMELERİ'

Bakan Memişoğlu, ayrıca, "Çocukların sağlıklı gelişimi güçlü bir aile yapısı ile mümkündür. Bu nedenle çocuklara yönelik sağlık hizmetlerini aile odaklı bir yaklaşımla yürütüyoruz. Ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile çocukların güvenli ortamlarda yetişmesini destekliyoruz. Hedefimiz; çocuklarımızın sağlıklı, güçlü ve umutla geleceğe bakabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Çocuklarımızın risklerden uzak tutulduğu, fırsatlara erişimin güçlendiği bir toplum için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Komisyon milletvekillerinin soruları ile devam ediyor.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Güncel, Son Dakika

