Sağlıklı Beslenme için Mutfak Etkinliği

12.08.2025 14:56
Türk Böbrek Vakfı, sağlıklı alternatifler için mutfak etkinliği düzenleyerek uygulamalı tarifler verdi.

Türk Böbrek Vakfınca, sağlıklı pratik alternatiflerin nasıl yapıldığının uygulamalı olarak anlatıldığı bir mutfak etkinliği düzenlendi.

Zeytinburnu'ndaki özel bir mutfakta gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve diyetisyen Gökçen Efe Aydın, paketli gıdaların porsiyon değerleri ile klasik mutfak ürünlerini karşılaştırarak yerine sağlıklı alternatif yiyeceklerin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi.

Etkinlikte hamburger köftesi yoğuran Erk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamburger ve benzeri yeni beslenme şeklindeki ürünlerin içinde trans yağ ve bol şeker olduğunu, bunlarla birlikte de nişasta bazlı gazlı içecek tüketildiğini söyledi.

İnsanların eski doğal beslenmenin özlemini çektiğini aktaran Erk, yeni tarz beslenmedeki yiyeceklerin tüketilmesi durumunda mümkün olduğunca az tuzlu ve az yağlı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erk, ürünlerde mümkün olduğu kadar az soslar kullanılması gerektiğini ve yanında ayran içilebileceğini anlattı.

Yine, bunların yanında el yapımı kurabiye tüketilebileceğini ifade eden Erk, "Maliyet açısından ama daha önemlisi sağlık açısından kimyasallardan, katkı maddelerinden arındırılmış bir yemek yapılırsa, annemin zamanında yapıldığı gibi çok daha sağlıklı beslenmiş olacağız. Türkiye ne yazık ki obezitede dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada. Onun için Türk Böbrek Vakfı bu konuyla mücadele ediyor. Onun için buradayız." dedi.

Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, dışarıdan alınan bir hamburger menüde 20 küp şeker ve bir su bardağına yakın yağ olduğunu belirterek, hamburgerin yanında gelen sosların içinde de çok fazla şeker ve yağ olduğunu kaydetti.

Aydın, "Dolayısıyla vücudumuza fark etmeden, istemsiz bir şekilde çok fazla şeker, yağ ve enerji almış oluyoruz. Bir günde almanız gereken enerjiyi belki bir anda alabiliyoruz. Bu da ister istemez ileriki zamanlarda hastalıklarımıza sebebiyet verebiliyor. Burada yaptığımız tipik bir anne köftesi var. Bu anne köftesindeki tuzu, yağı ve baharatları ayarladık. Burada çok daha sağlıklı olduğunu görebiliyoruz. Yanında bir de ev yapımı az tuzlu ayran içtiğimizde çok daha sağlıklı bir öğünle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

