Sağlıklı Çocuk Projesi Etkinliği - Son Dakika
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Sağlıklı Çocuk Projesi Etkinliği

Sağlıklı Çocuk Projesi Etkinliği
04.06.2026 12:52
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Taşköprü'de düzenlenen etkinlikte öğrenciler sağlıklı yaşam ve hijyen konularında bilgilendirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Alatarla İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere teknoloji bağımlılığı, hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, UMKE araç ve ekipmanları ile 112 Acil Sağlık hizmetlerinde uygulanan fermuar sistemi hakkında bilgi verildi.

Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi personelince gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere çeşitli broşür ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Etkinlikte ayrıca 4. sınıf öğrencileri arasında "sağlıklı beslenme" temalı resim yarışması düzenlendi. Yarışmada başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Programla çocuklarda sağlık bilincinin geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlandı.

Kaynak: AA

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