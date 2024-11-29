Sağlıklı Nesil Yarışması Başladı

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Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, çocukların ve gençlerin bağımlılık konusundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" için başvurular başladı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, yarışmayla çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirilmesi, alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerine karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören tüm öğrencilerinin katılabildiği yarışma için son başvuru tarihi 14 Mart 2025 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, gençlerin geleceği için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine değinerek, "Gençlerimizin sağlıklı bir gelecek inşa etmeleri için onlara doğru bilgileri ulaştırmak ve bilinçlendirmek büyük önem taşıyor. Bu yarışma ile gençlerimizin yaratıcılıklarını ortaya koyarken aynı zamanda zararlı alışkanlıklara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Tüm öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından yarışmaya görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video ile edebi kategoride kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı ile başvuru yapılabiliyor.

Yarışmanın tüm başvuruları, "snsg.yesilay.org.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.