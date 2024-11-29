Sağlıklı Nesil Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sağlıklı Nesil Yarışması Başladı

Yeşilay, bağımlılık farkındalığı için 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasını başlattı.

29.11.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, çocukların ve gençlerin bağımlılık konusundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" için başvurular başladı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, yarışmayla çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirilmesi, alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerine karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören tüm öğrencilerinin katılabildiği yarışma için son başvuru tarihi 14 Mart 2025 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, gençlerin geleceği için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine değinerek, "Gençlerimizin sağlıklı bir gelecek inşa etmeleri için onlara doğru bilgileri ulaştırmak ve bilinçlendirmek büyük önem taşıyor. Bu yarışma ile gençlerimizin yaratıcılıklarını ortaya koyarken aynı zamanda zararlı alışkanlıklara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Tüm öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından yarışmaya görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video ile edebi kategoride kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı ile başvuru yapılabiliyor.

Yarışmanın tüm başvuruları, "snsg.yesilay.org.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Etkinlik, 14 Mart, Eğitim, Sağlık, Güncel, Kültür, Sanat, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıklı Nesil Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:19:09. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlıklı Nesil Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.