Sağlıklı Yaşam Politika Raporu Tanıtıldı - Son Dakika
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Sağlıklı Yaşam Politika Raporu Tanıtıldı

10.06.2026 16:43
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Karabük Üniversitesi, KAPGEM tarafından hazırlanan Sağlıklı Yaşam Politika Raporu'nu tanıttı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) İspanya Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Sağlıklı Yaşam Politika Raporu" tanıtıldı.

KBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in çalışmalarının giderek büyüdüğünü, 33 politika masasının yeni politika raporları üretmeye devam ettiğini söyledi.

KAPGEM'in kendileri için son derece önemli bir think tank (düşünce) kuruluşu olduğunu belirten Kırışık, "ABD'de binin üzerinde think tank kuruluşu var. Bu düşünce kuruluşları son derece önemli raporlar, analizler yayınlıyorlar. Bu raporlar, analizler, kamu politikalarının oluşturulmasında, geliştirilmesinde, devletin kurumlarının ve özel sektörün gelişiminde son derece önemli rol oynuyor." dedi.

Kırışık, Sağlıklı Yaşam Politika Raporu ve diğer politika raporlarıyla gelişim sağlamak istedikleri alanları analiz ettiklerini, eksiklerini, hatalarını, kusurlarını tespit ettiklerini, bunların nasıl düzeltileceğini pozitif yaklaşımla ortaya koyduklarını kaydetti.

Pozitif yaklaşımla gelişmeye yönelik adım atmanın, üniversitenin önemli misyonu olduğunu anlatan Kırışık, negatif, sadece eleştiren, kötüleyen, karalayan, eksik arayan, kusur arayan değil, geliştirmeye yönelik pozitif katkı sunan, yapıcı eleştiriler yapan üniversite olduklarını ifade etti.

Kırışık, KAPGEM'in üniversitenin sosyal, sağlık, mühendislik ve doğa bilimlerindeki kapasitesini Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine pozitif katkıyla sunduğu önemli düşünce kuruluşu olduğunu dile getirerek, "O halde üniversitemiz büyük ve güçlü bir üniversitedir. Bu büyüklüğünü ve gücünü, Türkiye'nin ve dünyanın sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üreterek, bu çözümleri politika raporları haline getirerek göstermektedir. Dolayısıyla sizler artık görmektesiniz ki Türkiye için çok çok önemli politika raporlarını yayınlayabilecek akademik kadroya sahibiz. Bu kadro çok daha büyük işler başaracak, çok daha büyük gelişmeler sağlayacaktır." diye konuştu.

Sağlıklı Yaşam Politika Raporu'nu İspanya üzerinden analiz ettiklerini aktaran Kırışık, hastalanmadan önleyici yöntemlerin hayata geçirilmesinin öneminden bahsetti.

Kırışık, İspanya ile Türkiye'deki ortalama yaşam süresini karşılaştırdıklarını belirterek, "Son derece güzel, Türkiye'yle İspanya'yı kıyaslayan, OECD ülkeleri ortalamasıyla İspanya'yı ve Türkiye'yi kıyaslayan muhteşem bir çalışma haline geldi. Özellikle spora, kişilerin sağlıklı beslenmesine, okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesine ve spor yapmasına yönelik programları, projeleri gerçekten çok çok başarılı bulduk. Bunu arkadaşlarımız bir araya getirdi, üzerinde yapmış olduğumuz toplantılarla son şeklini verdi." ifadelerini kullandı.

Toplantı, öğretim görevlisi Zeynep Gözde Güven Lüleci'nin sunumunun ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Politika, Sağlık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıklı Yaşam Politika Raporu Tanıtıldı - Son Dakika

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